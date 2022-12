Giappone-Croazia è la prima partita di questi Mondiali in Qatar ad andare ai tempi supplementari e non poteva che coinvolgere la nazionale di Dalic, ormai abituata a questo scenario: come evidenzia Opta, sette delle ultime otto partite della fase a eliminazione diretta dei principali tornei internazionali (Europei o Mondiali) che hanno visto in campo la Croazia sono andate ai tempi supplementari, con l'eccezione della finale Mondiale del 2018 contro la Francia.