Alla vigilia dell'ottavo di finale contro il Giappone, il ct della Croazia Dalic ha parlato in conferenza stampa: "Dobbiamo rispettare un avversario che ha battuto Spagna e Germania, sarebbe sbagliato sottovalutarlo. Agiranno come samurai, è la loro prerogativa. Spero di vincere prima dei supplementari e rigori, abbiamo una mentalità simile ai nostri avversari e anche noi non ci arrendiamo mai".



MODRIC - "Che Dio lo benedichi e lo faccia continuare a vivere il più possibile. Sono sicuro che non sarà il suo ultimo torneo con la Croazia, per noi la sua serietà e professionalità sno fondamentali. Siamo una squadra, ma lui è un giocatore molto importante. E' il nostro capitano e leader, vorremmo restasse a lungo".