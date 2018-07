Segnatevi questo nome: Antonio Marin. È uno dei migliori 2001 d’Europa ed è croato, una delle nazionali con più talento. E si è visto al Mondiale. Della nuova generazione farà parte Marin, che in patria considerano il possibile erede di Perisic. Si tratta di un esterno d’attacco, sa giocare con entrambi i piedi ma preferisce il destro. È già in prima squadra alla Dinamo Zagabria, nonostante la giovane età. È considerato il nuovo crack, la futura grande cessione. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e la Dinamo chiede 15 milioni di euro. Per ora sono arrivate, nei mesi scorsi, offerte fino ai 3/4 milioni. Lo hanno cercato Juventus, Roma e Manchester City, ad esempio. Ma il prezzo potrà salire. Anche grazie alle nazionali giovanili. Presto andrà in Under 21, con l’Under 17 ha fatto 7 gol in 27 partite.



PARLA L'AGENTE - Ne abbiamo parlato con il suo agente, Miroslav Bicanic: "L'Italia nel suo futuro? In Italia avrebbe un grande futuro. Antonio è veloce, è forte fisicamente, ha una tecnica eccellente ed esplosività. Non c’è un momento migliore per prenderlo. Guardate cosa ha fatto il Real con due talenti brasiliani, se li sono assicurati prima degli altri. La Dinamo conosce i gioielli che ha, col tempo il prezzo salirà. A chi assomiglia? Pensando in grande, ha le caratteristiche di Cristiano Ronaldo e Neymar. Ma lui ha il suo stile. Fa assist e cerca le punte coi passaggi filtranti".