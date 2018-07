Stasera allo stadio Luzhniki di Mosca si gioca Croazia-Inghilterra, la seconda semifinale del Mondiale di Russia 2018. In palio c'è la finale contro la Francia, che ieri ha battuto il Belgio. Dalic è pronto a dare fiducia a Corluka se non recupera Vrsaljko, a centrocampo l'interista Brozovic è favorito su Kovacic e sull'ex viola Badelj. Dall'altra parte nessun dubbio di formazione per Southgate, che conferma il solito 3-5-2.



PROBABILI FORMAZIONI



Croazia-Inghilterra (ore 20, in diretta tv su Canale 5 e Mediaset Extra)

CROAZIA (4-3-3): Subasic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic; Rakitic, Brozovic, Modric; Rebic, Mandzukic, Perisic. CT Dalic.

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Lingard, Henderson, Alli, Young; Kane, Sterling. CT Southgate.

Arbitro: Cakir (Turchia).