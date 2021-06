Una curiosità arriva dal ritiro della nazionale croata dove il difensore Dejan Lovren ha raccontato un aneddoto sul compagno Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter, e sulla sua alimentazione.



"Non so come faccia. Prima delle finali dei Mondiali, ha mangiato due chili di salame, due croissant, ha bevuto coca cola... E ha corso 15 chilometri senza problemi. Quando gli chiedo come può farlo, indica il cielo e dice solo "salame, salame". Se mangiassi qualcosa del genere, non tornerei in me per quattro giorni".