Mario Mandzukic, attaccante della Juventus, ha parlato alla vigilia della semifinale del Mondiale che vedrà la sua Croazia affrontare l'Inghilterra: "Penso che sia un match da 50 e 50, perché entrambe le squadre hanno meritato di arrivare fino a questo punto. Non abbiamo paura, li rispettiamo, ma crediamo in noi stessi e restiamo concentrati. Modric? Lo conosco da tanti anni, ho giocato insieme a lui non solo in Nazionale, ma anche a livello di club. Posso dire che come giocatore è il migliore, merita qualsiasi premio possa arrivare dai media o dai tifosi. Ha lavorato tanto per arrivare fin qui, è il nostro capitano e il nostro leader. Se raggiungiamo l'obiettivo, se otteniamo un grande risultato, lui merita di vincere il Pallone d'Oro".