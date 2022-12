Il capitano croato, Luka Modric, ha presentato così la sfida contro il Brasile. Nella conferenza stampa pre partita ha dichiarato: "Non dobbiamo accontentarci di essere arrivati fino ai quarti. Abbiamo una nostra forza, dobbiamo credere in noi stessi, al di là del valore degli avversari. Ho giocato diverse volte contro il Brasile, non siamo ancora riusciti a batterli. Il Brasile ha giocatori fenomenali in ogni ruolo. Dovremo essere molto aggressivi, correre bene, non farli giocare. Sarà importante essere decisi in non possesso, non farli scappare negli spazi".



E su Vinicius: "È un bravo ragazzo, abbiamo un ottimo rapporto. Da quando è al Real è migliorato. Sarà difficile fermarlo, ma cercherò di contribuire con qualche consiglio a chi di noi dovrà occuparsi di lui. Resteremo amici anche dopo la partita di domani sera. Siamo qui a rappresentare i nostri Paesi, i rapporti personali non c’entrano".



E sul futuro: “Non sono preoccupato, vivo il presente. Sono focalizzato sulla sfida al Brasile".