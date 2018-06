Croazia-Nigeria 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 32' autogol Etebo (C), 71' rigore Modric (C)



Croazia: Subasic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic; Rakitic, Modric; Rebic (dal 78' Kovacic), Kramaric (dal 60' Brozovic), Perisic; Mandzukic (dall'85' Pjaca). Ct: Dalic.



Nigeria: Uzoho; Shehu, Ekong, Balogun, Idowu; Ndidi, Mikel (dall'88' Simy), Etebo; Moses, Ighalo (dal 73' Iheanacho), Iwobi (dal 62' Musa). Ct: Rohr.



Arbitro: Ricci (Bra).



Ammoniti: 30' Rakitic (C), 70' Ekong (N), 89' Brozovic (C).