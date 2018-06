Prosegue il programma del gruppo D dei Mondiali ed è il turno della Croazia: alle 21 la formazione balcanica affronta la Nigeria a Kaliningrad per cercare i primi tre punti e approfittare del pareggio tra Argentina e Islanda.



STATISTICHE - Primo confronto assoluto tra le due nazionali, mentre per la Croazia sarà la seconda sfida con una formazione africana: nel 2014 fu successo contro il Camerun per 4-0. La squadra di Dalic deve tuttvia sfatare il tabù del debutto mondiale: la Croazia ha infatti perso il match d'esordio nelle ultime tre edizioni della Coppa del Mondo. Non va meglio per la Nigeria, alla sesta partecipazione e con la rosa più giovane di questa edizione: le Super Eagles cercano la seconda vittoria in una partita delle fase finali, lo score al momento recita una vittoria, tre pareggi e otto sconfitte.



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Croazia-Nigeria.