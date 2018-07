Ivan Perisic ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della finale della Coppa del Mondo contro la Francia: "È qualcosa di indescrivibile. È un grande onore per tutti i giocatori e i tifosi, non penso che siamo davvero consapevoli delle dimensioni di tutto questo ancora. Nessuno prima del Mondiale credeva che potessimo andare così lontano, ma noi sì. Ancora una volta c'è stata tensione, non poteva essere altrimenti: tre volte siamo andati sotto di un gol in questo torneo e abbiamo rimontato, e questo dice davvero molto del nostro spirito di squadra".



SULLA FRANCIA - "La Francia ci fermò in semifinale nel 1998. Avremo sicuramente una motivazione in più, ma questa è una storia completamente diversa. Loro sono favoriti, ma faremo del nostro meglio per sorprenderli. Siamo felici di essere ancora a Mosca, questo era il nostro obiettivo. Il nostro sogno ora è più vicino".