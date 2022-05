Ivan Perisic non sarà fra i protagonisti della Croazia per i prossimi impegni in Nations League. Il centrocampista dell'Inter è infatti ai box per l'infortunio rimediato nell'ultima giornata di campionato contro la Sampdoria. Questo il messaggio della Federazione croata: "Ivan Perisic salterà gli incontri Nations League di giugno a causa di un infortunio al polpaccio. Ivan, guarisci presto!".