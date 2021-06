Hrvatski nogometni savez zaprimio je tijekom večeri rezultate redovnog testiranja na virus SARS-CoV-2 koje je pokazalo da je reprezentativac Ivan Perišić pozitivan na koronavirus. Priopćenje za medije: https://t.co/4Rao2kOT1X — HNS (@HNS_CFF) June 26, 2021

9. A dare l'annuncio la federazione croata: nella nota si legge che l'esterno dell'Inter resterà in isolamento per i prossimi dieci giorni. Europei pressoché terminati, Perisic salterà gli ottavi con la Spagna e anche eventuali quarti di finale e semifinali, rientrerebbe solo per l'eventuale finale.