Bruno Petkovic, attaccante della Croazia con un passato in Italia, ha parlato dopo il successo nel quarto di finale contro il Brasile. "Ho siglato il gol più importante della mia carriera, non posso crederci. Mio papà Jakov mi ha detto al telefono che avrei fatto gol, forse dovrei cominciare ad ascoltarlo di più. Cosa ci ha detto Dalic all’intervallo del secondo tempo supplementare? Di continuare a crederci, che c’erano ancora buone speranze di tornare in partita".