Croazia, Petkovic: "Italia? Mi aspetto la vittoria. Con la Spagna hanno mostrato punti deboli"

In vista della gara decisiva per le sorti del girone dell'a Euro 2024, l'attaccante della- prossima avversaria della formazione allenata da Luciano Spalletti -ha parlato della partita che andrà in scena lunedì 24 giugno. Ecco le dichiarazioni riportate dai canali ufficiali della Federazione croata:- "Contro l'Albania sono stati bravissimi, l'hanno dominata, contro gli spagnoli sono stati abbastanza subordinati. Hanno fatto fatica a uscire, credo che la Spagna sia stata migliore contro di loro che contro di noi. Però una cosa è il risultato, un'altra la partita. Hanno mostrato un certo deficit di gioco. Abbiamo visto alcune cose che potremmo implementare nel nostro gioco e che non sarebbero adatte a loro. Abbiamo ancora tempo per analizzare, sono sicuro che in allenamento dedicheremo molto più tempo a dove potremmo fare più danni agli italiani".

- "La mia priorità non è che Petković risolva la partita lunedì, ma che la squadra vinca. Giochiamo per la Croazia, credetemi...sarei molto felice anche se Budimir segnasse due gol e vincessimo. Non ho interessi personali, l'unico obiettivo è che la squadra vinca".- "Mi aspetto la nostra vittoria, spero nella vittoria. Siamo consapevoli di tutto quello che abbiamo fatto e non abbiamo fatto in queste due partite, dobbiamo rimediare, lunedì saremo concentrati solo sulla vittoria".