AFP via Getty Images

Croazia-Polonia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

FA

3 ore fa



Prosegue il programma della UEFA Nations League e nella seconda giornata si sfidano Croazia e Polonia nel gruppo 1 della Lega A.



I croati di Zlatko Dalic hanno perso 2-1 contro il Portogallo nella prima giornata, a segno Cristiano Ronaldo con il gol numero 900 in carriera tra club e nazionale.



I polacchi di Michal Probierz invece hanno battuto all'ultimo respiro la Scozia grazie al rigore trasformato allo scadere da Nicola Zalewski, nonostante la rimonta dei britannici dallo 0-0 firmata da Scott McTominay e Billy Gilmour, nuovi giocatori del Napoli.



Tutte le informazioni su Croazia-Polonia: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.