. Inghilterra (4 punti in classifica) e Scozia (1) possono contare sul fattore campo rispettivamente contro Repubblica Ceca (4) e Croazia (1).PROBABILI FORMAZIONI(ore 21 a Glasgow in diretta tv su Sky Sport)CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Kovacic; Rebic, Vlasic, Perisic; Petkovic. CT: Dalic.SCOZIA (5-3-2): Marshall; O'Donnel, McTominay, Hanley, Tierney, Robertson; Fraser, McGinn, McGregor; Dykes, Adams. CT: Clarke.Arbitro: Rapallini (Argentina).(ore 21 a Londra in diretta tv su Rai Uno e Sky Sport)REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. CT: Silhavy.INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Henderson; Sterling, Foden, Grealish; Kane. CT: Southgate.Arbitro: Artur (Portogallo).