L'esterno della Croazia, Borna Sosa, ha parlato in conferenza a 48 ore dalla semifinale con l'Argentina: "La Croazia è il Brasile d'Europa. Questa è la seconda Coppa del Mondo in cui arriviamo in fondo, prima la finale e ora siamo in semifinale. Non ci sono molti Paesi che possono vantarsene. Un Paese di quattro milioni di persone dà così tante cose positive, ottiene così tanto successo, abbiamo così tanti nuovi giocatori: è incredibile.".



VITTORIA STORICA - "In 18 della squadra croata giochiamo la Coppa del Mondo per la prima volta, siamo entrati in semifinale e abbiamo battuto il Brasile, il sogno continua. Andiamo avanti. Posso dire che fin dall'inizio era mio desiderio giocare contro l'Argentina e Messi, così come battere la Francia ed essere campione del mondo. Contro il Brasile è stata una partita molto difficile, forse è la migliore squadra dei Mondiali. Per me il Brasile è il calcio, il calcio è il Brasile. Batterli è qualcosa di speciale. Abbiamo cercato di ridurre il più possibile i loro spazi, abbiamo dato il massimo, ci siamo mossi tanto a destra e sinistra in campo. Abbiamo chiuso tutti i buchi e pressato per 120 minuti".