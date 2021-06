Altro giro, altro spettacolo. Glicontinuano, dopo il passaggio di Danimarca, Italia, Repubblica Ceca e Belgio:al Parken Stadium di Copenaghen si affrontanovice campione del mondo di Zlatkoe ladidue delle big che hanno deluso fino a questo momento, con il terzo posto nel Gruppo D dietro a Inghilterra e Repubblica Ceca e il secondo posto nel Gruppo E dietro alla Svezia. Serve una risposta sul campo, per conquistare. La Croazia sarà priva dell'interista Ivantrovato positivo al Covid-19 e già autore di due gol fin qui; in campo comunque tanta Italia con l'altro nerazzurroe il milanistada una parte e lo juventinodall'altra.- Terza sfida consecutiva agli Europei tra le due nazionali: una vittoria per parte. Le Furie Rosse vogliono tornare al successo in una sfida a eliminazione diretta​ Sono otto i precedenti totali tra queste due nazionali, di cui due agli Europei: il bilancio complessivo, considerando anche i match amichevoli, è di quattro vittorie della Spagna, un solo pareggio e tre successi della Croazia. In questa competizione le due squadre si sono affrontate nella fase a gironi del 2012 e in quella del 2016: successo della Roja nell’edizione di nove anni fa, 1-0 con gol di Jesus Navas a pochi secondi dal 90’, e vittoria della Croazia nel 2016, 2-1 in rimonta (vantaggio di Morata, reti di Kalinic e Perisic a ribaltare il risultato).​Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Rebic.Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Gayà; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia.​