La nazionale croata del ct Dalic ha ridotto la lista dei 32 pre-convocati per il Mondiale in Russia precedentemente stilata (esclusi Letica, Barisic, Nizic, Sosa, il centrocampista del Napoli Rog, l'ex Milan Pasalic, Cop e Santini) a 24 uomini. L'ultimo escluso, per arrivare alla rosa dei 23 elementi definitivi pronti per la spedizione russa, verrà comunicato entro il prossimo 4 giugno: tra i presenti, ben 6 "italiani", con Strinic, Badelj, Brozovic, Mandzukic, Perisic e Kalinic.



Ecco la lista aggiornata:



Portieri: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagabria)



Difensori: Vedran Corluka (Lokomotiv Mosca), Domagoj Vida (Besiktas), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atlético Madrid), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Matej Mitrovic (Club Bruges), Duje Caleta-Car (RB Salisburgo)



Centrocampisti: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcellona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Filip Bradaric (Rijeka)



Attaccanti: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Juventus/Schalke 04), Ante Rebic (Eintracht Francoforte)