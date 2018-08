Il crollo di ponte Morandi a Genova è una tragedia che ha fatto il giro del mondo.

Un disastro che ha coinvolto anche il calcio, come testimoniano i numerosi messaggi di affetto e di cordoglio verso le vittime e la città giunte in queste ore da molti esponenti del pallone.



Una nuova, ennesima, dimostrazione di solidarietà la si è avuta ieri sera al Camp Nou, poco prima della sfida amichevole tra il Barcellona ed il Boca Juniors, valida per l'assegnazione del trofeo Gamper. Dal settore tradizionalmente occupata dai tifosi catalani è stato infatti srotolato uno striscione bianco con una scritta nera, in italiano: "Genova nel Cuore".



Un senso di vicinanza da parte di una delle capitale del calcio mondiale che sicuramente avrà fatto piacere a tanti genovesi.