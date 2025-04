Getty Images

Crollo Inter: il Napoli domina nelle quote scudetto

3 minuti fa



Prove di fuga. Il Napoli batte 2-0 il Torino al Maradona grazie alla doppietta di McTominay e, complice la sconfitta interna dell'Inter contro la Roma, stacca i nerazzurri in classifica, passati dal +3 al -3 in due giornate. Crollano le quote per il quarto scudetto campano: si passa da 2 della settimana scorsa agli attuali 1,23, mentre aumentano sensibilmente quelle del ventunesimo tricolore per i ragazzi di Inzaghi, ora offerto a 4,33 (sette giorni fa era proposto a 1,78).



Quando mancano quattro giornate al termine della stagione, i betting analyst non escludono l'arrivo a pari punti, che significherebbe spareggio tra le due squadre al verificarsi di determinate condizioni: opzione in lavagna a 5.