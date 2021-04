. Le due pesanti sconfitte contro Sassuolo e Lazio hanno fatto precipitare i rossoneri al quinto posto alle spalle di Napoli e Juventus in virtù della classifica avulsa e sul banco degli imputati finiscono tutti: giocatori che non hanno più garantito lo stesso straordinario rendimento esibito nel post-lockdown e nella prima parte di stagione; la dirigenza per un mercato di gennaio che, a conti fatti, non ha dato apporto alla causa; inevitabilmente anche il tecnico- Innanzitutto per una condizione fisica ormai allarmante., al di là della difesa d'ufficio di Pioli, fatica a reggere l'urto non solo con dirette concorrenti nella corsa Champions ma anche con squadre come Sampdoria, Sassuolo o Genoa. Il richiamo di preparazione non ha dato l'esito sperato e ha anzi avuto l'effetto opposto di gravare ulteriormente sulle condizioni del gruppo, perché se è vero che il Diavolo non ha mai potuto contare sulla rosa al completo causa infortuni,: da gennaio ad oggi sono dieci i giocatori ad aver accusato problemi riconducibili alla muscolatura (), troppi e troppo condizionanti. Specie se anche le rotazioni destano qualche perplessità, con alcuni elementi accantonati (centellinato,) costringendo altri agli straordinari, con un inevitabile calo nelle prestazioni, o a degli esperimenti forzati nonostante ci fossero interpreti del ruolo a disposizione (, inserito poi nella ripresa). Tanti elementi che hanno contribuito al crollo del Milan, ma i problemi nel girone di ritorno non sono una novità nella carriera di Pioli.- Basta guardare i numeri delle ultime quattro esperienze in panchina (Milan, Fiorentina, Inter, Lazio). In tre occasioni le squadre di Pioli hanno saputo tenere un rendimento al top nelle ultime 19 gare di campionato: con i rossoneri lo scorso anno, condizionato comunque dalla pandemia Covid e dal lockdown, al primo con la Lazio (2014/15), conclusa con l'approdo in Champions League e al primo con la Fiorentina (discrepanza minima tra girone d'andata e ritorno).: è accaduto nella seconda stagione allae alla(in entrambi i casi esonero all'inizio di aprile) e si sta ripetendo oggi al, passato da una media punti di 2,26 alla fine del girone d'andata all'attuale 1,64 (dato ovviamente destinato a variare nelle ultime cinque giornate)., iniziato a novembre prendendo il posto di De Boer e terminato con l'esonero a tre giornate dalla fine:Un trend, quello raccontato dai numeri, che non fa ben sperare, ma che al contempo può fornire ulteriori motivazioni per invertire la rotta e rimettere in carreggiata la stagione. Ancora cinque partite, ancora cinque finali: il Milan e Pioli si giocano tutto.: andata 2,26 - ritorno 1,64(dal 9 ottobre): andata 1,33 - ritorno 2,15(fino al 9 aprile): andata 1,37 - ritorno 1,08: andata 1,42 - ritorno 1,58(dall'8 novembre al 9 maggio): andata 2,29 - ritorno 1,43(fino al 3 aprile): andata 1,42 - ritorno 1,25: andata 1,63 - ritorno 2@Albri_Fede90