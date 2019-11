Crotone-Ascoli 3-1 (primo tempo 2-1)



Marcatori: 6’ Crociata (C), 34’ Simy (C), 39’ ag. Marrone (A), 87’ ag. Valentini (C)



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina (89’ Rutten), Zanellato, Barberis, Crociata, Mustacchio (83’ Mazzotta); Messias (78’ Vido), Simy. All. Stroppa



Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon (71’ Valentini), Padoin; Cavion, Troiano, Gerbo (60’ D’Elia); Brlek; Da Cruz, Scamacca (60’ Ardemagni). All. Zanetti P.



Arbitro: Serra di Torino



Ammoniti: 13’ Pucino (A), 44’ Mustacchio (C), 45’ Gravillon (A), 72’ Valentini (A)