Crotone – Atalanta 1-2



Marcatori: 26’pt, 38’pt Muriel (A), 40’pt Simy

Assist: 26’pt Malinovsky (A), 38’pt Freuler (A), 40’pt Vulic (C)



Crotone (3-5-2): Cordaz, Magallan, Marrone, Luperto; Perreira (32’st Rispoli), Vulic, Benali, Zanellato (32’st Siligardi), Reca; Messias, Simy. All. Stroppa



Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero (28’st Palomino), Djimisti; Hateboer (23’st Sutalo, Freuler, Pasalic, Mojica; Gomez, Malinovsky (42’st Pessina), Gomez (1’st Ilicic), Muriel (1’st Zapata). All. Gasperini



Espulso l’allenatore del Crotone Stroppa per proteste al 28’st.

Ammoniti: Hateboer (A), Marrone (C), Toloi (A), Romero (A)