Crotone-Benevento 3-0 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 14', 18' e 71' Simy



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone (85' Curado), Cuomo; Gerbo (80' Mustacchio), Zanellato (70' Gomelt), Barberis, Benali (85' Crociata), Molina; Simy (80' Armenteros), Messias. All. Stroppa.



Benevento (4-3-3): Montipò; Maggio, Volta, Tuia, Letizia (86' Rillo); Tello, Schiattarella (54' Hetemaj), Del Pinto (55' Sau); Insigne (64' Kragl), Moncini (64' Di Serio), Improta. All. Inzaghi.



Arbitro: Aureliano



Ammoniti: 25' Del Pinto (B), 30' Letizia (B), 43' Simy (C), 50' Schiattarella (B), 60' Volta (B), 67' Kragl (B), 85' Cuomo (C)