Crotone – Bologna 2-3



Marcatori: 32’pt Messias, 40’pt Simy (rig), 17’st Soumaro, 25’st Schouten, 39’st Skov Olsen

Assist: 17’st Palacio, 25’st Barrow



Crotone (3-5-2): Cordaz, Cuomo (41’st Riviere), Golemic, Djidji; Pereira, Petriccione (30’st Vulic), Benali, Molina; Messias; Di Carmine (30’st Rispoli), Simy.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski ; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks (13’st Vignato); Svanberg (1’st Schouten), Dominguez (13’st Sansone); Orsolini (1’st Skov Olsen) Soriano, Barrow; Palacio (40’st Poli).



Arbitro: Fourneau di Roma. Assistenti: Bottegoni e Pagnotta. Quarto uomo: Pezzuto.

Var: Giacomelli; A.var: De Meo

Ammoniti: Cuomo (C), Djiks (B), Soumaoro (C), Petriccione (C), Dominguez (B), Djidji (C), Palacio (B), Soriano (B), Danilo (B), Skorupski (B), Golemic (C)