: Bella parata in avvio sul colpo di testa di Barrow, poi si oppone in altre occasioni ma senza particolari problemi. Su due gol avrebbe potuto fare di più.: Orsolini lo punta spesso e lo costringe più volte al fallo, dopo il giallo perde sicurezza e non entra mai con la giusta determinazioneDal 41’st: SV: Tiene a bada Palacio nel primo tempo, fortuitamente decisivo in occasione del vantaggio di Messias. Cala nella ripresa.Ottimo primo tempo in cui non perde mai un contrasto, ad inizio ripresa rimedia un giallo che condiziona il resto della sua partita. Perde il contrasto decisivo che permette al Bologna di accorciare.Pereira 4.5: Perde Palacio in occasione del 2-1, si addormenta sul gol di Skov Olsen che vale il 2-3.Non è facile giocare in mezzo a due mezzale propositive, ma copre bene ogni varco e fa ripartire bene la squadraDal 30’stAppena entra ha suoi piedi l’occasione del possibile 3-2 ma la sciupa. Poi si perde nella mole di gioco del Bologna.: Forse la prima partita alla Benali della stagione, entra in tutte le azioni del Crotone, tocca un’infinità di palloni e raramente sbaglia. Sparisce nel finale.: Uomo a tutto campo, gioca da esterno ma da spesso supporto sia alla linea mediana che a quella difensiva. Peccato per il finale.: Tutte le offensive del Crotone passano dai suoi piedi, tanta qualità e colpo da biliardo sul gol del vantaggio: Mezzo voto in più per aver procurato il calcio di rigore del momentaneo 2-0, per il resto quasi mai pervenuto.Dal 30’st: Subito un ottimo cross appena entrato, poi sparisce e pesa la sua assenza in fase difensiva.: Segna su rigore e raggiunge Falcinelli come miglior marcatore in Serie A della squadra, bene nel primo tempo. Si perde nella ripresa.: Nel primo la squadra risponde alle sue direttive, non perde mai un contrasto e attacca sempre al momento giusto. Nel secondo tempo la squadra diventa incontrollabile, può fare davvero poco.: Distratto sul gol di Messias, intuisce il rigore di Simy e poi sale in cattedra nel secondo tempo con due grandi interventi su Messias.: Primo tempo disastroso con qualche errore e nessuna offensiva, nella ripresa prende fiducia, guadagna campo e migliora la sua prestazioneMessias non è un avversario facile, per fermarlo deve più volte usare la forza: Messias lo supera spesso, ingenuo su Di Carmine nell’occasione che porta al calcio di rigore realizzato da Simy: partita da 5 ma poi trova il gol che riaccende la miccia.: Non riesce a contenere le offensive del Crotone nel primo tempo, è spesso costretto al fallo e Mihajlovic lo tira prima di restare in dieci.Dal 13’st: Entra bene in partita e partecipa a tutte le offensive della sua squadra.: Mai in partita, perde tutti gli scontri a centrocampo con Petriccione e BenaliDal 1’st: Prima trova l’eurogol che vale il 2-2, poi partecipa all’azione della rimonta e in generale è tra i grande protagonisti della vittoria: Lento, impacciato, commette tanti falli inutili e non da mai l’apporto qualitativo che ci aspetterebbe da luiDal 13’st: Il suo ingresso cambia volto alla squadra, in uno Stadio che lo ha amato in passato ritrova la fiducia e permette ai suoi questa grande rimonta.: Comincia benissimo costringendo più volte al fallo Cuomo, poi man mano che il Crotone esce lui sparisce.Dal 1’st: Trova il gol che vale tre punti, Djidji gli nega la doppietta. Il suo ingresso fa molto male al Crotone.Non segna, non fa assist, ma è sempre presente nel gioco del Bologna, non sbaglia praticamente nulla.: Partita un po’ in ombra, assente nel primo, migliora nella ripresa e da uno suo passaggio nasce il gran gol di Shouten.: Nel primo tempo si vede poco, nella ripresa la sua esperienza diventa determinate: entra nel primo gol, fornisce l’assist per il secondo e dal suo tiro nasce il terzo. Eterno.Dal 40’stSV: Squadra inguardabile nel primo tempo, all’intervallo rivoluziona tutto, azzecca i cambi e vince la partita.