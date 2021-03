Due sfide salvezza importanti per la classifica. La giornata 28 di Serie A, iniziata ieri con il successo del Genoa in casa del Parma grazie alla doppietta di Scamacca , continua con due match che mettono in palio punti pesantiIl Crotone sarà spavaldo, come anticipato da Cosmi in conferenza stampa:. Loro aggrediscono molto alti, cercheremo di giocare in funzione della loro aggressività". Out per infortunio Reca, Luperto e Ounas. Nel Bologna nessuna assenza dell'ultima ora, ma Mihajlovic non si fida:. Sarebbe un segnale importante, ma a Crotone rischiamo".Cordaz; Cuomo, Golemic, Djidji; Pereira, Petriccione, Benali, Molina; Messias; Di Carmine, Simy.Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.​