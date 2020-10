Questo il report ufficiale del Crotone in vista della sfida in programma contro il Cagliari: "Seduta mattutina al centro sportivo per gli squali che continuano a preparare nel migliore dei modi il lunch match di Cagliari (domenica, ore 12:30). ​La squadra, dopo una prima fase riservata all’attivazione, ha svolto quadrati, possessi, tattica e una partitella finale. Riviere ha iniziato a lavorare parzialmente col gruppo. Per domani è in programma un’altra sessione al mattino, sempre all’Antico Borgo".