Crotone – Cagliari 0-2



Marcatori: 11’st Pavoletti, 15’st Joao Pedro (rig.)

Assist: 11’st Lykogiannis



Crotone 3-5-2: Cordaz, Magallan, Golemic, Luperto; Rispoli (19’st Reca), Messias, Molina (39’st Eduardo), Vulic (20’pt Zanellato), P. Pereira ; Ounas, Di Carmine (19’st Simy). All. Stroppa



Cagliari 3-4-2-1: Cragno - Ceppitelli, Godin, Rugani; Duncan (20’st Deiola), Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan - Joao Pedro (32’st Asamoah), Pavoletti (20’st Simeone). All. Semplici



Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna



Espulso: Lykogiannis al 30’st per doppia ammonizione

Ammoniti: Ceppitelli (Ca), Lykogiannis (Ca), Di Carmine (Cr), Rugani (Ca), Magallan (Cr)