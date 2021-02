Spettatore nel primo tempo, non può nulla sul colpo di testa di Pavoletti ed è bravo subito dopo sulla conclusione ravvicinataFallo ingenuo su Pavoletti che porta al rigore realizzato da Joao Pedro che mette fine alle speranze pitagoriche: Non commette errori individuali, forse potrebbe fare di più nell’occasione che porta al calcio di rigore.: C’è lui su Pavoletti in occasione del gol, prima si fa sfuggire l’attaccante, poi si va sovrastare di testaNon ha più la spinta di un tempo e quasi mai riesce ad arrivare sul fondoEntra già sullo 0-2 ma si fa notare in un paio di occasioni con spunti interessanti: A tratti mostra la sua tecnica, ma il più delle volte sembra spaesato, non è più il Messias della prima parte di campionato, il cambio ruolo lo ha penalizzato.: Fuori per infortunio al 39’ del primo tempo dopo uno scontro con Godin, peccato perché stava giocando beneNel primo tempo va vicino al gol con un bel colpo di testa, poi però svanisce.Prende un pestone dopo appena tre minuti, rimane in campo sofferente fino al 20’ ma poi non ce la fa più e chiede il cambio.Troppo molle, perde diversi contrasti e non riesci mai a prendere iniziative a parte una buona occasione mancata nel secondo tempo.: Uno dei pochi elementi in crescita della squadra, arriva spesso sul fondo e colpisce anche una traversa su calcio di punizione.Meriterebbe 8 ma la squadra ha perso e la sua grande mole di gioco alla fine dei conti non ha portato frutti. Colpisce un palo, tira spesso, manda in tilt la sua ex difesa: ha bisogno di un po’ di fortuna.Discreto primo tempo, sfiora il gol in avvio di partita poi gioca bene sul fronte offensivo senza però incidere.: Niente più del compagno, si fa vedere un paio di volte in area ma senza incidere.La squadra gioca bene, tiene tanta palla, ma in difesa ci sono le solite distrazioni. Si ostina a giocare a tre dietro nonostante i pessimi risultati, il voto è soprattutto per la sua ostinazione.: Sempre attento, non sbaglia mai un uscita ed è straordinario in due occasione: importante soprattutto la parata sul calcio di punizione di Pereira.: Ounas lo punta spesso e quasi sempre lo salta, non una partita impeccabile la sua per fortuna la squadra ne esce indenne: E’ tra i migliori centrali della Serie A e oggi lo mostra nettamente, nonostante le difficoltà del pacchetto arretrato lui lo guida quasi da solo e molto spesso fa anche ripartire la squadra.Anche la sua non è una partita impeccabile, bravo però nel primo ad tempo a contenere Ounas e anticipare un suo tiro che probabilmente sarebbe finito in rete.Presente in entrambe le occasioni che portano ai gol del Cagliari, poi tanta sostanza e nessun errore particolare: Entra in un momento della partita in cui deve solo pensare a incidere in quantità.: Non è il solito Nandez, nel primo tempo non si vede praticamente mai, nella ripresa un solo spunto interessante che porta poi al calcio di rigore,Non filtra mai come dovrebbe, spesso appare lento e impacciato, ha numeri da grande regista ma è troppo discontinuo.mezzo in voto meno per il cartellino rosso, a parte questo la sua partita è perfetta tra cross e conclusioni pericolose: straordinario l’assist per Pavoletti: Una stagione travagliata la sua e ancora non riesce a svoltare, oggi mostra più propositivo del solito, prova spesso il tiro ma non incide come dovrebbe: Inesistente nel primo tempo, si sveglia nella ripresa, si fa vedere con un paio di giocate e poi trasforma il rigore. Serve di più.: La cosa importante è il suo ritorno al calcio giocato, sarà molto utile al gioco di Semplici.: E’ straordinario il suo gol, un colpo di testa in cui mostra tutte le sue qualità da attaccante puro. Se trova continuità può portare il Cagliare alla salvezza.: La squadra crea poco dal momento del suo ingresso.Due settimane sembrava vicino al Crotone, riparte da Cagliare espugnando proprio Crotone con un gioco cinico e di carattere.