Crotone-Casertana: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

va in scena la, presso lo stadio Ezio Scida di, con la sfida tra i calabresi del richiamato Lamberto Zauli e la Casertana di Vincenzo Cangelosi. I padroni di casa e gli ospiti vogliono centrare l'ufficialità dei playoff: Crotone, tuttavia, in flessione, con solo tre punti nelle ultime cinque gare, con una vittoria e ben quattro sconfitte per i pitagorici e l'addio di Silvio Baldini. La Casertana, invece, è tornata al successo nell’ultima giornata e cercherà di mantenere il quinto posto della classifica.• Partita: Crotone-Casertana• Data: lunedì 25 marzo 2024• Orario: 20.45• Canale TV: Sky Sport 251, Rai Sport• Streaming: Sky GO, NOW, Rai PlayLa partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.LE PROBABILI FORMAZIONICROTONE (4-2-3-1): Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron; Zanellato, Felippe; Bruzzaniti, D'Ursi, Tribuzzi; Comi.CASERTANA (3-4-3): Venturi; Celiento, Soprano, Bacchetti; Calapai, Toscano, Casoli, Anastasio; Carretta, Tavernelli, Curcio.