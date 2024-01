Crotone-Catania, probabili formazioni e dove vederla in tv, in chiaro e in streaming

Torna la Serie C e lo fa con un big match. Allo Scida si affrontano Crotone e Catania in una classica del Sud valida per la ventesima giornata del girone C. I calabresi sono sesti in classifica con 32 punti, a -10 dalla Juve Stabia capolista, i siciliani invece stazionano in decima posizione, a 25 punti. La prima gara del 2024 per i due club va in scena domenica 7 gennaio 2024 con fischio d'inizio alle 18:30



PRECEDENTI - Si tratta del dodicesimo confronto a Crotone fra la squadra di casa e il Catania. Il bilancio dei precedenti vede 3 successi dei calabresi, 4 degli etnei e 4 pareggi - tutti per uno a uno. Non saranno presenti alla sfida i tifosi del Catania, il cui settore ospiti è stato chiuso. Nelle ultime ore è stato infatti comunicato dal club calabrese che le autorità hanno vietato la vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia.



Probabili formazioni:



CROTONE (3-4-1-2): Dini, Leo, Loiacono, Papini; Tribuzzi, Vinicius, Petriccione, Giron; D'Ursi; Tumminello, Gomez.



CATANIA (4-2-3-1): Bethers; Bouah, Curado, Silvestri, Mazzotta; Quaini, Zammarini; Marsura, Rocca, Chiricò; Di Carmine.



DOVE VEDERLA - Crotone-Catania sarà in diretta televisiva su Sky (Sky Sport Max e Sky Sport 251 i canali). La gara sarà disponibile in streaming su Sky Go e NOW con il commento di Pietro Scognamiglio. Crotone-Catania sarà trasmessa anche in chiaro, su Sestarete TV, canale 81 del digitale terrestre, visibile in tutta la Sicilia.