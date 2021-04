Serse Cosmi ha analizzato così la sconfitta del suo Crotone contro la Sampdoria a Sky Sport: "Da qui alla fine mi aspetto di chiudere dignitosamente, con qualche punto. Se non fai punti diventa davvero frustrante, non meritavamo tutte queste sconfitte per quello che si è visto in campo. Facciamo errori troppo gravi per questa categoria, abbiamo delle colpe, ma non ci sono episodi che ci riabilitano".