Iltorna a vincere contro il Torino, al termine dell'incontrocommenta a Sky Sport: "Il mio sentimento ovviamente è meraviglioso, vincere è sempre bello ma sarei ipocrita se dicessi che non lo aspettavo dopo tanto tempo. Sono felice soprattutto per il Crotone: ho trovato persone serie, che stanno soffrendo un'annata particolare, quindi sono felice oggi per tifosi e squadra. Domani penserò un po' a me, non nego che ho sofferto un po' questo accantonamento momentaneo dalla Serie A e ringrazio il Crotone per la possibilità".- "Questa squadra ha ottenuto vittorie anche abbastanza larghe e ho trovato qualità, va dato merito a Stroppa per questo. Ho trovato anche grandi individualità: Ounas è stato fantastico, ha rischiato la vita quando ha fallito il due contro uno, lì o fa gol o deve scaricarla al compagno".- "L'ho vissuto nei playout una volta".- "E' penalizzato dalla sua gestualità, in alcuni momenti è scoordinato, ha una maniera tutta sua di tenere palla dovuta alle lunghe leve e alla misura del piede che è molto grande. Però ha già fatto 10 gol, vuol dire che qualcosa ha fatto e anche due anni fa fece bene, ricordo anche il gol alla Juventus. Però c'è anche Messias da elogiare, è una delle cose incomprensibili del calcio: do merito al Crotone di averlo scoperto e demerito a chi non lo ha preso in considerazione, ha mezzi importantissimi. Tutti hanno fatto una grande partita, sembra io sia qui da sei mesi ma son qui da sei giorni, ora ho più tempo per fare danni (ride, ndr)".