Al termine del ko di Bergamo, Serse Cosmi ha parlato a Sky: "Il valore dell'Atalanta lo conoscevamo tutti. Volevo capire cos'ha dentro questa squadra a livello tecnico e psicologico. Ho capito che non possiamo affrontare le partite senza 7 giocatori, oggi mancavano Molina, Vulic, Di Carmine e Ounas oltre ai soliti infortunati.



SULLA SALVEZZA - "Certo che ci credo, il calcio dà la possibilità. Bisogna fare di tutto per sfruttare questa possibilità, già dalla prossima partita. Non c'è nessuno in grado di cambiare tutto subito, dopo 7 ore di viaggio...".