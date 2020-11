Il Crotone dona mille tamponi antigienici per diagnosticare il Covid-19 all’Amministrazione comunale. Queste le parole del sindaco Vincenzo Voce: “Ringrazio il presidente Vrenna per la disponibilita’ che, ancora una volta, dimostra la sensibilita’ personale e della societa’ sportiva e l’attenzione alla vita cittadina. Questa contro il coronavirus e’ una battaglia di tutti e questi generosi gesti dimostrano l’importanza di essere uniti e compatti in questo frangente delicato”.