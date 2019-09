Crotone-Empoli 0-0



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta (66’ Mustacchio); Messias (46’ Vido), Simy (77’ Maxi Lopez). All. Stroppa.



Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli S., Maietta, Antonelli (55’ Balkovec); Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi (59’ Frattesi); La Gumina, Moreo (75’ Mancuso). All. Bucchi.



Arbitro: Pezzuto di Lecce



Ammoniti: 56’ Dezi (E), 58’ Molina (C)