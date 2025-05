Crotone-Feralpisalò: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Foto Feralpisalò

Il, dopo aver avuto ragione della Juventus Next Gen, nel primo turno della fase nazionale si appresta a sfidare in andata e ritorno la, all'esordio nei Playoff di Serie C grazie al terzo posto ottenuto nel Girone A. Primo round allo 'Scida', mentre la qualificazione si deciderà in riva al Lago di Garda mercoledì prossimo.In questa pagina data, orario, formazioni, canale tv e le info su dove vedere in streaming Crotone-Feralpisalò.D'Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Vinicius; Ricci, Gomez, Vitale; Tumminello. All. Longo.Rinaldi; Sorensen, Pasini, Rizzo; Vesentini, Hergheligiu, Brambilla, Zennaro, Boci; Di Molfetta, Crespi. All. Diana.Crotone-Feralpisalò andrà in onda in diretta tv su Sky Sport (253).

Crotone-Feralpisalò, in streaming, sarà invece visibile su NOW e Sky Go.