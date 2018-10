Nessun ribaltone sulla panchina del Crotone. Giovanni Stroppa resta alla guida della squadra dopo un franco e fruttuoso confronto con la società. Il tecnico incassa così la fiducia del presidente Vrenna dopo che tutto lasciava presagire in un avvicendamento della guida tecnica con tanto di nomi come Oddo, Rastelli e soprattutto Zenga in stand-by.



Scampato il pericolo, Stroppa però è ben consapevole che d’ora in poi i margini di errore per lui sono ridottissimi. Secondo la Gazzetta dello Sport, la società difficilmente tollererà più altri passi falsi tenendo conto del fatto che il Crotone giocherà le prossime due gare in casa contro il Padova e la Salernitana. Due occasioni che dovranno rilanciare il Crotone nei piani alti della classifica e dare una svolta decisiva alla stagione finora tutta in salita con ben 4 sconfitte in sette gare e che sta allontanando la squadra dai due posti per la promozione diretta.