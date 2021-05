Esordio in Serie A per il portierino classe 2001, non ha molto da fare ma gestisce molto bene l’ordinaria amministrazione e mostra sicurezzaGara ordinata senza alcuna sbavatura, agisce bene su Vlahovic e nel primo tempo va vicinissimo al gol: Terracciano gli dice noNessun particolare errore, partita gestita bene, la Fiorentina davanti fa fatica ed è grazie anche al reparto difensivo pitagorico.: Sfiora il vantaggio su assist di Ounas, peccato sarebbe stata una bella gioia per il giovane cresciuto nella “cantera” pitagorica.Bravo in fase difensiva, ferma Ribery in un paio di occasione e quando serve supera la trequarti: Terracciano gli nega la gioia del gol in due occasioni, colpisce una traversa e poi, come al solito, manda il tilt la difesa avversaria con i suoi numeri.Si posiziona davanti la difesa e sfodera una grande prova, tutto passa dai suoi piedi e spesso aiuta anche la difesa: Entra nella fase calante della partita, non deve strafare e nel finale spreca l’ultima occasione del match: Buona anche la sua prova, soprattutto nel primo tempo partecipa a diversi azioni pitagoriche, si perde un po’ nella ripresa ma è sempre presente.: Stranamente ha chiuso la stagione in fase calante, paradossalmente ha dato il meglio di se nel periodo più buio del Crotone.Combina spesso con Messias, si posta sul tutto il versante offensivo e arriva spesso anche al cross dalle corsie lateraliTanto movimento davanti, fa salire la squadra, aiuta i compagni ma fa fatica in fase conclusiva.Gli manca il coraggio di lanciare i giovani nonostante il campionato sia finito da un pezzo, il Crotone ha buoni prospetti ma lui preferisce l’esperienza anche a campionato già scritto. Comunque, si vede finalmente una buona fase difensiva.Fiorentina:Tre belle parate nel primo tempo che salvano la squadra, meno impegnato nella ripresa ma comunque decisiva nel computo della partita.Contro Messias hanno faticato tutti, anche lui va spesso in difficoltà ma grazie alla sua rapidità in alcuni occasioni ha la meglio.: I funamboli del Crotone lo mandano un po’ in affanno, soprattutto nel primo tempo.: Parte da difensore centrale, non il suo ruolo ma prova comunque a destreggiarsi.Non una grande partita la sua, fa fatica a superare il centrocampo e soprattutto a contrastare l’estro di Ounas.: Gioca mezzora e non fa nulla per farsi vedere. Senza infamia ne lode.: Prova un paio di volta a concludere dalla distanza senza troppa fortuna, ha almeno la voglia di provarci.: Gioca un tempo e rischia di far danni, commette una grave ingenuità rischiando di far passare in vantaggio il Crotone.: Col suo ingresso il Crotone non attacca più come il primo tempo, tanta quantità in mezzo al campo che non lascia più filtro ai padroni di casa.Comincia bene, dialoga con Vlahovic e si inserisce spesso in area, poi però si perde e Iachini decide per il cambio: Partita senza mordente, fa meno del compagno e sembra quasi svogliato in alcune occasioni: Attacca poco sulla sua corsia, non riesce ad incidere come al solito grazie anche all’ottima tenuta difensiva.: A Crotone non sembra il grande bomber visto fino ad ora, fa fatica a tenere palla, si muove poco e male. Si vede solo nel finale.: Calciatore finito o voglia di andare via? Quasi inesistente.: Non fa molto rumore ma ha più voglia del compagno. Prova ad inserirsi nelle ultime occasioni viola.La squadra è senza mordente nonostante lui ne abbia tanta, la mancanza di obiettivi è decisiva.