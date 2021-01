: Compie un paio di interventi ma avrebbe potuto di più sui gol. Sullo 0-0 ha rischiato di far andare la squadra sotto per una leggerezza.Doppio erroraccio nell’azione che porta al primo gol di Destro; si perde lo stesso attaccante nel colpo del KO che porta allo 0-3.Entra a partita praticamente già chiusa con il Genoa che attacca poco, quanto meno fa un buon controllo e con lui in campo la difesa non va mai in difficoltàAnche lui impacciato nel primo gol di Destro e al pari del compagno di reperto non riesce ad anticipare l’ex Inter nell’occasione dello 0-3.Poco attento anche lui in occasione del primo gol, avrebbe potuto fare di più anche in occasione del raddoppio di Czyborra. Giornata no per tutta la difesa.: Si fa male dopo un quarto d’ora, resta in campo fino all’intervallo e si limita al controllo senza strafare, se fosse stato sostituito probabilmente non sarebbe arrivato lo 0-2 in quel momento.Poco propositivo anche lui in fase offensiva, soprattutto dopo lo 0-3 sembra quasi arrendersi e pensa più ad evitare ulteriori danni per la squadra.: Da mezz’ala non funziona, è chiaro che bisogna dare più libertà ad uno come lui e non richiuderlo a centrocampo. Prova qualche numero ma senza entusiasmare.: Prova incolore per il centrocampista pitagorica, vince pochi duelli in mezzo al campo e non prova mai la conclusione.: Nulla più rispetto al compagno, prova subito una conclusione appena entrato ma poi, anche lui, non riesce ad incidere nonostante la partita sia in fase di rilassamento.: Manca il suo apporto, dovrebbe essere l’uomo in più in mezzo al campo ma oggi non lo dimostra. Colpisce un palo nel finale ma non basta.: L’unico a non fermarsi mai, arriva spesso sul fondo e prova a concludere in porta in un paio di occasione. Avrebbe potuto fare di più in occasione del raddoppio genoano.: Si muove bene la davanti ma ancora è fuori dai meccanismi di gioco di Stroppa e molto spesso rimane isolato.: Ci mette impegno e spesso torna a prendersi i palloni a centrocampo ma non si rende quasi mai pericoloso. L’impegno non basta, al Crotone serve di più.Un paio di scambio buoni in area prima con Reca, poi con Banali, ma come detto in precedenza non è sufficiente. Il Crotone deve metterla dentro.Non gira la squadra, forse un azzardo lanciare subito in campo Di Carmine nonostante non sia addentrato negli schemi. Dietro non riesci a trovare continuità cambiando spesso gli interpreti, alcune volte addirittura tutto il pacchetto. Un suicidio lasciare Reca in campo per mezz'ora infortunato.Da un suo lancio si sblocca la partita, per il resto ordinaria amministrazione e buon controllo della difesa. In pieno recupero nega il gol a Benali deviando sul palo la sua conclusione.: Non fa molta fatica a contenere gli attaccanti del Crotone e, anzi, in un paio di occasioni prova a farsi vedere anche nell’area avversaria: Il migliore del pacchetto arretrato, non sbaglia praticamente nulla e non concede spazi agli avanti pitagorici.Buona anche la sua prova, gioca d’esperienza e tiene bene a bada prima Di Carmine poi Simy.: Inesauribile sulla sua corsia, non sbaglia nulla in fase difensiva e si fa vedere molto in fase offensiva: suo l’assist al bacio per il gol di Czyborra.Si limita ad una fase di controllo come la partita richiede dal momento del suo ingresso.La fa da padrone a centrocampo, fornisce qualità e quantità, non sbaglia nulla e ha quasi sempre la meglio nella sua zona. Innesto importante.: Ordinaria amministrazione.Gioca tanti palloni, quasi tutto passa dai suoi piedi ma in un paio di occasione è impreciso. Tutto sommato la sua prova è più che sufficiente.: Prima innesca il vantaggio costringendo Magallan ad un goffo retropassaggio, poi da terra libera Zappacosta per l’assist del raddoppia e infine perfetto assist per lo 0-3 di Destro.Dal 16’stMinuti importanti per il classe ’99 che mostra molto temperamento, ha qualità e prova anche a concludere verso la porta avversaria.Un gol da cineteca, un tiro al volo che sorprende tutti e spezza le gambe al Crotone. Non solo questo però, la sua prova va oltre la rete e spesso mette in difficoltà la difesa di casa.: Bravo a liberare Zajc in occasione del primo gol, fa tanto movimento davanti e prova a sfondare in un paio di occasioni senza troppa fortuna.: Partita già sullo 0-3 al momento del suo ingresso, ha poco da fare e non ha molti palloni a disposizione.Un gol di rapina il primo, da attaccante puro il secondo e tanto peso davanti nel resto della partita. Conferma il suo grande momento e diventa sempre più insostituibile per Ballardini.Non sbaglia praticamente nulla, tatticamente annichilisce il suo avversario di panchina con lo stesso modo di giocare. La sua mano fa rinascere anche Zajc