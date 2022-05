Brutto episodio a Crotone, dove alcuni giocatori rossoblù sono stati aggrediti dai tifosi dopo la retrocessione in Serie C. E' successo ieri sera, dopo che gli ultras avevano già 'avvertito' i calciatori di non farsi vedere per strada dopo i risultati deludenti in campionati. Prima gli insulti, poi un accenno di rissa con i giocatori che hanno provato a reagire. Dopo l'accaduto, il Crotone ha pubblicato una nota ufficiale: "Il Presidente Gianni Vrenna e tutto il Football Club Crotone, a seguito dell’episodio sgradevole di cui sono state vittime alcuni tesserati nella serata di martedì, esprimono la più ferma condanna verso la violenza in tutte le sue declinazioni e la piena solidarietà verso i ragazzi coinvolti".