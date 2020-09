Giovanni Vrenna, presidente del Crotone, parla a Radio Kiss Kiss Napoli, dicendo la sua sul mercato: "L'interesse per Sebastiano Luperto? Speriamo di poterlo portare a Crotone. Speriamo che il Napoli quanto prima ci possa dare una risposta, positiva o negativa. Luperto è legato agli acquisti e alle cessioni del Napoli. Ounas? Davanti siamo già ben messi. Dobbiamo mettere qualche tassello in difesa. Ho vissuto momenti di preoccupazione e un po’ di paura dopo aver saputo che De Laurentiis era positivo al Covid-19. Non solo io ma molti di noi eravamo preoccupati. Per fortuna è andato tutto bene".