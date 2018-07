In caso di retrocessione del Chievo stabilita dal Tribunale Federale, il Crotone può riabbracciare la Serie A. Il presidente Gianni Vrenna spera in un incredibile ripescaggio, attendendo il verdetto in arrivo nei prossimi giorni sulla posizione del club di Campedelli: intercettato a Milano, il numero uno rossoblu ha parlato così del tema mercato e della chance di riabbracciare la A. "Mercato? A dire la verità abbiamo fatto molto poco, perchè vorremmo tentare di risalire in A: c'è stata solo la cessione di Ceccherini e stiamo in stand-by accettando le decisioni. Piano Serie A? Le carte sono evidenti, la stampa ormai conosce tutta la vicenda che lega il Crotone alla vicenda del Chievo: siamo interessati e aspetteremo il Tribunale Federale in questi giorni, poi inizieremo a muoverci".

"Nalini e Rohden restano anche in B, siamo una squadra collaudata e vogliamo tentare la risalita - prosegue - Fiduciosi per un ripescaggio in A? Lo siamo, essendo terzi interessati abbiamo partecipato all'udienza di martedì, abbiamo documenti in mano che parlano chiaro, siamo fiduciosi e aspettiamo il verdetto. Tempistiche? Non lo so, dire, dipende dal Tribunale Federal, penso per fine settimana o inizio altra. Poi ci saranno gli altri giudizi, è una vicenda che per me terminerà nelle prime settimane ad agosto. Tornare in A? Sarà forse un problema per Ursino o per l'allenatore, non per noi: è un piacere restare in attesa, ci logora un po' ma ci fa comunque piacere".