Con Ronaldo assente causa-Covid e Dybala a mezzo servizio causa-gastroenterite, all'attacco della Juventus rimane Alvaro Morata, che alla luce di una serie di eventi poco fortunati, diventerà titolare nella sfida di Serie A contro il Crotone. Un'occasione d’oro per lo spagnolo, un tiro libero che non può sbagliare per dimostrare di non essere stato solo una scelta di ripiego sul mercato. Resta solo da capire chi lo supporterà, anche se più le ore passano più il quadro offensivo si va delineando, con Pirlo che potrebbe varare il tridente dei nuovi acquisti Chiesa-Morata-Kulusevski.

