Crotone-Juve Stabia 2-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 90+1' Mustacchio, 90+4' Benali



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Mustacchio, Benali, Barberis, Zanellato (58' Crociata), Molina (79' Mazzotta); Messias, Maxi Lopez (69' Simy). All. Stroppa.



Juve Stabia (3-5-2): Russo D. (64' Branduani); Vitiello, Mezavilla, Troest; Melara, Izco, Addae, Carlini (77' Elia), Germoni; Forte, Rossi (65' Cissè). All. Caserta.



Arbitro: Baroni di Firenze



Ammoniti: 24' Rossi (J), 57' Marrone (C), 83' Branduani (J), 87' Gigliotti (C), 89' Elia (J), 90+2' Mustacchio (C)