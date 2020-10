Crotone-Juventus è il quarto anticipo della quarta giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Francesco Fourneau, di seguito gli episodi da moviola.



CROTONE – JUVENTUS Sabato 17/10 h.20.45

FOURNEAU

LO CICERO – CECCONI

IV: PEZZUTO

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO





PRIMO TEMPO



22' - Tutto buono sul pareggio di Morata, silent check del VAR che conferma.



14' - Duro intervento ai danni di Chiesa sulla trequarti, giallo per Cigarini.



12' - Rigore per il Crotone: Bonucci colpisce in ritardo Reca che ha già scaricato palla in area. Proteste della Juve, Fourneau non ha dubbi: penalty e cartellino giallo per il capitano bianconero.