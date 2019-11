Giovanni Crociata, centrocampista del Crotone, cresciuto nel vivaio del Milan, parla al Corriere dello Sport della prima parte di stagione dei Pitagorici: "Il mio buon avvio di stagione? Il merito è del tecnico per come fa giocare la squadra, questo modulo mi permette di arrivare alla conclusione e i compagni mi mettono nelle condizioni di riuscirci. In Primavera avevo segnato al massimo quattro o cinque gol, niente in confronto. Non mi sento fondamentale, siamo tutti importati, diamo il massimo per raggiungere un obiettivo comune. A Crotone sto benissimo, i tifosi sono affettuosissimi, il miglior ambiente per crescere".