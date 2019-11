Walter Junior Messias è uno dei nuovi talenti in mostra nel campionato di Serie B. Il brasiliano del Crotone è arrivato in Italia nel 2011 a 20 anni e lavorava come fattorino, consegnando e ritirando elettrodomestici. Giocava in un campionato Uisp, come racconta alla Gazzetta dello Sport: "Avevo deciso di smettere con il calcio e la decisione la comunicai al pastore della chiesa evangelica che frequentavo, da quel momento per me si è aperto un nuovo mondo. Sono riuscito ad ottenere il permesso di soggiorno e due giorni dopo mi ha cercato il mister Ezio Rossi (ex giocatore del Torino, oggi allenatore in Eccellenza al Pontdonnaz, ndr). Da qui la mia scalata prima in Eccellenza con il Casale, poi la vittoria della Coppa Italia con il Chieri, la promozione in Serie C con il Gozzano e adesso un inizio di stagione strepitoso con il Crotone in B a 28 anni".